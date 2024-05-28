إزالة 4 آلاف حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال 4 سنوات في المنوفية

كشف المهندس محمد التركاوي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، عن بيان بشأن التعديات على الأراضي الزراعية بمراكز المحافظة، في الفترة من 25 مارس 2020 إلى 26 مايو 2024، موضحًا أنه جرى إزالة 3988 حالة، حيث تمت الإزالة الفورية وجار المتابعة المستمرة لإتخاذ الإجراءات الفورية حيال القائمين بالتعدي على أي مساحات زراعية.

حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وتابع وكيل وزارة الزراعة، إن آخر الإزالات على الأراضي الزراعية كانت لعدد 5 حالات تعدى على الأرض الزراعية بمراكز أشمون والباجور وقويسنا بمساحة 370 مترًا، مشيرا أن تلك الحملات فى ظل جهود وزارة الزراعة في التصدى للمخالفين القائمين بعمليات تقسيم وبيع الأراضي الزراعية بالبناء عليها بالمخالفة للقانون.

وأضاف «التركاوي»، أن مديرية الزراعة تنسق مع الأجهزة المعنية للوقوف على إزالة البناء المخالف طبقا للقانون، مشيرًا إلى أن هناك حملات مستمرة للردع المخالفين من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية لا سيما أن محافظة المنوفية تتمتع بالأراضي الخصبة والصالحة للزراعة .