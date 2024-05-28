تسليم 150 «جهاز عروسة» للفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج في الفيوم

سلم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، 150 جهاز عروسة للفتيات اليتيمات وغير القادرات المقبلات على الزواج، وذلك خلال احتفالية كبرى نظمتها جمعية صلاح الدين بالفيوم، في نادي قارون الرياضي، بالتعاون مع المحافظة، والجهات الشريكة، والتي تضم صندوق تحيا مصر، وبنك الكساء المصري.

بدأ الحفل بتفقد أجهزة العرائس، ثم السلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، وتخلل الحفل عرضًا للتنورة مصحوبًا بالمزمار البلدي والزغاريد، والأغاني، ثم جرى عرض فيلم تسجيلي لنشاط وإنجازات الجمعية بدءًا من يناير عام 2023، حتى اليوم في كافة محاور تدخلات الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.

محافظ الفيوم يهنئ للمستفيدين

وقدّم محافظ الفيوم، التهنئة للعرائس متمنيًا لهن حياة زوجية سعيدة مليئة بالخير، مؤكدًا مسئوليتهن الكبيرة في تنشئة الأجيال وبناء أسرة فاعلة في المجتمع، مثمنًا دور الجمعية والقائمين عليها في التداخلات الإيجابية بالتعاون مع المحافظة، في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، وتوفير الدعم اللازم للأسر الأولى بالرعاية وغير القادرين.

رسم الفرحة على وجه العرائس

كما ثمّن المحافظ، جهود الجهات الشريكة في رسم الفرحة على وجوه العرائس، منها بنك الكساء وصندوق تحيا مصر وبنك الطعام، الذي أثبتت الأيام أنه نتاج رؤية مستقبلية ثاقبة للقيادة السياسية تنشر الخير في ربوع مصر، كما شارك الصندوق في تقديم المساعدات الإنسانية لأشقائنا في فلسطين.

مساعدات إنسانية وعلاج وعمليات ووجبات

من ناحيته أوضح جبريل عبد الوهاب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، إنّ جمعية صلاح الدين، خلال عام 2023 نفذت العديد من تدخلات الحماية الاجتماعية، منها تقديم مساعدات إنسانية لـ 4 آلاف أسرة من الأولى بالرعاية، و2000 طفل يتيم، وإجراء 150 عملية جراحية، وتوفير العلاج لـ 600 مريض، ورعاية 600 طالب وطالبة علم، والمشاركة بمشروع 2 كفاية الممول من وزارة التضامن الاجتماعي.

كما جرى تجهيز 150 ألف وجبة مطهية وجاهزة، وتقديم خدمات تعليمية لنحو 2500 تلميذًا وتلميذةً، من سن 3 إلى 12 عامًا، من خلال 13 حضانة أطفال، و60 قاعة تعليمية، تحت إشراف مديريتى التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي، من خلال 130 فردًا بالجمعية ما بين مشرفين، وإداريين، ومعلمين.

وحدة تدريب وإنتاج ملابس متكاملة

وأشار إلى إنّه فيما يخص قطاع التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة، تمكنت الجمعية من توفير وحدة تدريب وانتاج ملابس متكاملة استهدفت 50 سيدة، ويعمل فيها 12 فردًا للإدارة والتدريب، كما تم توفير وحدة لإنتاج الغذاء، بالتعاون مع برنامج فرصة الممول من وزارة التضامن الاجتماعي، والتي وفرت عدد 50 فرصة عمل، في مجال العجائن، والحلويات، والمخبوزات، وتحضير الطعام، وتخليل الزيتون.

15 طنًا من لحوم الأضاحي

وأشار إلى أنّ الجمعية وفرت الجمعية 15 طنًا من لحوم الأضاحي العام المُنصرم، بينما تستهدف توفير 20 طنًا هذا العام، فضلًا عن توفير 25 ألف كرتونة مواد غذائية خلال شهر رمضان المُنصرم.

تجهيز 150 عروسة من المقبلات

وأشار المحاسب محسن ربيع رئيس الإتحاد الإقليمي للمؤسسات والجمعيات الأهلية بالفيوم، رئيس مجلس إدارة جمعية صلاح الدين بالفيوم، إلى أنه تم تجهيز 500 عروسة خلال عام 2023 من جميع مراكز محافظة الفيوم.

وذكر إنّهم بصدد تسليم أجهزة العرائس لعدد 150 فتاة من المقبلات على الزواج من الأولى بالرعاية، بقيمة 4,5 مليون جنيه، بواقع 30 ألف جنيه لكل جهاز، لافتًا إلى أن كل جهاز يشمل ثلاجة، وبوتجاز، وغسالة، وخلاط، ومرتبة سرير، ومكواة، بالإضافة الى مفروشات وملابس للعرائس، لافتًا إلى أنه تم تجهيز نحو 3 آلاف عروسة منذ عام 2005 حتى الآن، بالتعاون مع المحافظة والجهات الشريكة.

‏جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، والعقيد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، والمستشار محمود عبد التواب رئيس مجلس إدارة نادي قارون الرياضي، والدكتور عاصم مرسي وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمستشار أحمد ماهر نائب رئيس مجلس إدارة جمعية صلاح الدين، وإيمان أحمد زكي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، والفتيات المستحقات وأسرهن.