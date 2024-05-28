وكيل وزارة الرياضة بالقليوبية: 3 ملايين جنيه لبناء سور مركز شباب ميت الدريج

تفقد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزاره الشباب والرياضة بالقليوبية، 4 مراكز شباب في «كفر شكر، ميت الدريج، المنشأة الكبرى والصفين»، وذلك بهدف متابعة انضباط العاملين، وتفقد المشروعات الإنشائية ومشروعات الخطة الاستثمارية والإضافية.

مركز التنمية الشبابية بمدينة كفر شكر

بدأت الجولة بتفقد مركز التنمية الشبابية بمدينة كفر شكر، حيث تابع وكيل وزاره الشباب والرياضة، الأعمال الانشائية والتي تتضمن انشاء مبنى اجتماعي من دورين وصالة أفراح، بالإضافة إلى رفع كفاءة وتطوير حمام السباحة، والذى تم الانتهاء منه تنفيذه وبصدد الافتتاح خلال الفترة القادمة، وكذلك المبنى الإداري، والذى تم الانتهاء منه.

كما تفقد الصبروط أعمال التطوير ورفع الكفاءه للملعب القانوني لكرة القدم والصالة المغطاة، والملعب الخماسي والذي وصلت نسبه التنفيذ بهم الى 50%، وبصدد استكمال التنفيذ في المرحلة القادمة.

مركز شباب ميت الدريج

ومن مركز التنمية الشبابية الى مركز شباب ميت الدريج، حيث وجد المركز مفتوحا وتواجد العاملين وبعض أعضاء مجلس الإدارة، وخلال الجولة تفقد موقع إنشاء السور حول الملعب القانوني، والذي يتم تطويره من خلال وزارة الشباب والرياضة حيث تم اعتماد ميزانية قدرها 3 ملايين جنيه لإنشاء السور، كما تفقد عملية إنشاء قاعة الأفراح بالمركز والتي يتم تنفيذها بنظام الاستثمار بحق الانتفاع، وتم الانتهاء من التنفيذ وبصدد بدء التشغيل، وخلال تواجده بمركز شباب ميت الدريج، وجه وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية إدارة المركز إلى تطوير الواجهة الأمامية بالمركز وطرح سور المركز لإنشاء محالّ تجارية بنظام الاستثمار بحق الانتفاع.

أعقب ذلك متابعة مركز شباب الصفين وذلك لتفقد أعمال رفع كفاءة كشافات الإضاءة وأعمدة الإنارة في المركز والخاصة بالملعب الخماسي لكرة القدم ضمن مبادرة «لنكمل بعضا»، والتي تنفذها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية وتهدف إلى المشاركة المجتمعية بين مراكز الشباب من خلال نقل الأدوات والإمكانات الزائدة عن احتياجات بعض مراكز الشباب إلى المراكز الأكثر احتياجا من خلال اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية الواجبة الاتباع في ذلك الشأن.

اختتمت الجولة بمركز شباب المنشأة الكبرى، حيث تفقد وكيل وزارة الشباب والرياضة، أعمال رفع كفائه الملعب الخماسي وإحلال وتجديد النجيل الصناعي والذي يتم تنفيذه من خلال وزارة الشباب والرياضة وجاء ذلك بوجود مندوب وزارة الشباب والرياضة وشركه المدن المسئولة عن التنفيذ ورئيس مجلس الإدارة بالمركز علما بأنه سيتم البدء في أعمال التطوير ورفع الكفاءة ابتداء من بداية شهر يونية المقبل.