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كاتب صحفي: مناقشة 1500 مقترح في جلسات الحوار الوطني

كتب:

منة شبانة
02:07 م | الثلاثاء 28 مايو 2024
الكاتب الصحفي أحمد رفعت

الكاتب الصحفي أحمد رفعت

قال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، إننا في دعوة رئاسية منذ 26 أبريل لعام 2022 لإجراء حوار بين كل أطياف العمل العام في مصر وليس العمل السياسي فقط، لافتا إلى أنّ القيادة السياسية رأت أن أعباءها أكثر من أن يتحملها قيادة واحدة، لذلك فكل مصر مدعوّة لمناقشة قضاياها في جلسات الحوار الوطني.

جلسات الحوار الوطني

وأضاف «رفعت»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز» من تقديم الإعلاميين باسم طبانة ومروة فهمي، أنّ القضايا المتعلقة بالمحاور الثلاثة، السياسي والاقتصادي والمجتمعي، يتم مناقشتها بكافة تفاصيلها، حتى تم الوصول إلى 1500 مقترح، عبر 74 جلسة منها 16 جلسة مغلقة، وذلك بتواجد أكثر من 2630 متحدثا، وبمشاركة أكثر من 65 حزبا في الاجتماعات بمعدل 347 ساعة عمل للاجتماعات العامة.

وتابع: «كل هذه الاجتماعات والقضايا المطروحة في المحاور الثلاثة يجب أن تُرفع إلى الحكومة لمناقشتها من ثم إرسالها إلى الرئيس السيسي لإقرارها إذ لم تتعارض مع الدساتير»، مشددا: «آن الآوان أن نرى هذه المقترحات قد أخذت طريقتها إلى التنفيذ».

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بقلم منة شبانة