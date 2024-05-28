حالات تستحق صرف معاش الدفعة الواحدة.. بينها الإصابة بالعجز

وضع قانون التأمينات الاجتماعية عددا من الحالات التي تستحق معاش الدفعة الواحدة للمؤمن عليه في القطاعين الحكومي والخاص حال انتهاء خدمته.

عدم استكمال المدة التأمينية

وقال محمد عبدالحميد الصادق، المحامي والخبيرالقانوني، إن تعويض الدفعة الواحدة يتم صرفه للشخص المؤمن عليه في حالة عدم استكمال المدة التأمينية الخاصة به.

الحالات التي تستحق تعويض الدفعة الواحدة

وأضاف الصادق، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن هناك عددا من الحالات حددها القانون للحصول على تعويض الدفعة الواحدة ذلك في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه وعدم توافر الشروط الخاصة باستحقاق المعاش.

وأشار إلى أنه يتم حساب هذا التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك الخاصة بالمؤمن عليه في التأمين، ويصرف التعويض لعدد من الحالات الآتية:

- إذا حدث عجز كامل للشخص المؤمن عليه أو هاجر من البلاد.

- إذا سُجن المؤمن عليه وحدث له عجز كلي يمنعه من مزاولة العمل أثناء فترة سجنه.

- إذا كان المؤمن عليه قد اتخذ سلك الرهبنة.

- إذا تم الحكم على الشخص المؤمن عليه بمدة سجن تُقدر بالمدة التي تتبقي له حتى بلوغة سن المعاش.