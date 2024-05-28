تراجع كبير في سعر الفاصوليا البيضاء اليوم في الأسواق.. بكام الكيلو؟

شهد سعر الفاصوليا البيضاء اليوم حالة من التراجع اليوم الثلاثاء 28 -5- 2024، إذ تراوح سعر الكيلو ما بين 43 و45 جنيهًا داخل الأسواق، ليسجل انخفاضا بنحو 3 جنيهات تقريبا في الأسواق، فيمت سجل الطن نحو 45 ألف جنيه تقريبًا.

سعر الفاصوليا البيضاء اليوم

وترصد «الوطن» في السطور التالية سعر الفاصوليا البيضاء اليوم الثلاثاء 28 -5- 2024، في الأسواق وفقا لآخر تحديث صادر عبر بوابة أسعار مجلس الوزراء

- تراوح سعر الفاصوليا البيضاء ما بين 43 و45 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر الطماطم ما بين 2.5 إلى 6 جنيهات.

- سجل سعر البطاطس من 4.5 إلى 13 جنيهًا.

- بلغ سعر الليمون نحو 40 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر كيلو البامية ما بين 15 إلى 30 جنيهًا.

- وصل سعر كيلو الثوم بين 40 إلى 60 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو البصل من 4.5 إلى 6.5 جنيه.

- تراوح كيلو الخيار البلدي من 4 لـ8 جنيهات.

- تراوح سعر الكوسة من 8 إلى 10 جنيهات.

- وحقق سعر كيلو الفاصوليا بين 8 لـ14 جنيهًا.

أسعار الخضار اليوم

- تراوح سعر الفلفل الحار من 4 إلى 7 جنيهات للكيلو.

- تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي بين 9 لـ15 جنيهًا.

- سعر كيلو الباذنجان الأبيض بين 12 لـ14 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي من 9 لـ14 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو الجزر 4 جنيهات.

- سجل سعر كيلو البسلة نحو 30 جنيهًا.

- استقر سعر كيلو الفاصوليا عند 14 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الفلفل الألوان من 7 إلى 11 جنيهًا.

أسعار السلع الأساسية اليوم

بلغ اليوم سعر كيلو سكر 37 جنيهًا.

بلغ اليوم سعر كيلو دقيق 24 جنيهًا.

بلغ اليوم سعر كيلو فول المعبأ 54 جنيهًا.

بلغ اليوم سعر زيت لتر عباد الشمس 86 جنيهًا.

بلغ اليوم سعر كيلو الأرز المعبأ 34 جنيهًا.

بلغ اليوم سعر كيلو مكرونة معبأ 17 جنيهًا.

بلغ اليوم سعر كيلو عدس معبأ 66 جنيهًا.