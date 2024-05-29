طريقة سحرية للتغلب على مشكلة ضعف الشبكة في هاتفك.. اضغط على هذا الزر

بطء أداء الهاتف وعدم توافر الشبكة، مشكلة يعاني منها كثيرون، خاصة أثناء تواجدهم في أماكن مغلقة، لذا قدمت شركة بريطانية ميزة مفيدة، تتيح للمستخدم إجراء مكالمات عبر شبكة Wi-Fi، بدلا من شبكة الهاتف المحمول.

الميزة الجديدة تسمى Wi-Fi Calling، وتعزز من قوة إشارة الهاتف، وتتيح إجراء مكالمات هاتفية من خلال استخدام شبكة الواي فاي، بدلا من الاعتماد على شبكة الهاتف المحمول، لذلك يتوجب على الشخص الوصول إلى أي شبكة واي فاي تكون متاحة حوله، ويجري المكالمة من خلال الضغط على زر «واي فاي» في إعدادات الهاتف، وفقا لما ذكرته صحيفة «ذا صن» البريطانية.

زر يعزز من شبكة الهاتف

يفضل شبكة Wi-Fi محلية عند إجراء المكالمات، حتى لا يدفع الشخص رسوم تجوال عالية، لأن هذه الميزة من الممكن أن تسبب في رفع الرسوم، إذا تم إجراء مكالمات لمدة طويلة، وفقا لما ذكرته الشركة البريطانية التي تدعى «Virgin Media» وصاحبة الميزة.

طرق تقوية شبكة الهاتف المحمول

وبجانب ذلك، هناك طريقة أخرى تساعد على تقوية شبكة الهاتف عند إجراء المكالمات، من خلال الخطوات التالية:

- الذهاب إلى إعدادات الهاتف.

- الضغط على أيقونة تطبيقات.

- بعد ذلك نضغط على زر إدارة التطبيقات ونضغط على أيقونة الشريحة.

- ثم نضغط على مساحة التخزين، ونمسح البيانات ونضغط على تم.

- سنلاحظ تحسن شبكة الهاتف بشكل أفضل مما كانت عليه.

تفعيل وضع الطيران مؤقتا

لم تقتصر الطرق التي تساعد على تقوية شبكة الهاتف المحمول، ولكن هنا طرق أخرى، منها أن يقوم الشخص تفعيل وضع الطيران وإيقافه مرة أخرى، حيث أنه عند إيقاف وضع الطيران يقوم الهاتف بإعادة الاتصال مع الشبكة مرة أخرى، وبالتالي يساعد على تقوية شبكة الهاتف.

التبديل بين شركات الاتصالات

التبديل بين شركتين من الطرق التي تساعد على تقوية شبكة الهاتف، حيث يجب أن يكون الشخص مشترك في شركتين على الأقل من من ذوي الخدمة، حتى إذا واجهت مشكلة في واحدة يقوم بتشغيل الأخرى.