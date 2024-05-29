شاب يحول حاوية قمامة إلى منزل صغير.. يعيش داخله ويستقبل الضيوف

تخيل أنك تمشي في شارع مزدحم وتعثر على ما يبدو أنها مجرد حاوية قمامة عادية، لكنك تتفاجأ بأن داخلها منزل صغير مصمم بشكل لا يصدق، هذا ما حدث بإحدى مدن بريطانيا بفضل إبداع شاب مبتكر.

شاب يحول حاوية قمامة لمنزل صغير

هاريسون مارشال، الشاب الذي رأى ما وراء الصدأ في حاوية قمامة قديمة، ليقرر من خلال رؤيته وعمله الجاد، تحويلها إلى شيء مذهل، ليؤكد أن الجمال والأداء الوظيفي يمكن أن يأتيا من أكثر الأماكن غير المتوقعة، بحسب ما نُشر على موقع «tips-and-tricks».

وسط ارتفاع تكاليف المعيشة في لندن، تمكن الإنجليزي هاريسون مارشال، من التغلب ببراعة على الضغوط المالية، خاصةً مع ارتفاع الإيجارات في العاصمة بشكل كبير، ما يجعل السكن بعيد المنال بالنسبة للكثيرين، ليتحدى التقاليد بحل ولد من براعته في التصميم، ويشرع في مغامرة جريئة.

في قلب واحدة من أكثر المدن ازدحامًا وأغلاها في العالم، حيث تعد المساحة رفاهية، أصبحت قمامة شخص ما بمثابة كنز لشخص آخر، حيث يلعب التصميم المبتكر لهذا المنزل ذو المظهر الفريد دورًا حاسمًا في راحته.

كيف يبدو المنزل من الداخل؟

التصميم الذكي لمنزل مارشال من الداخل، بمثابة تغيير جذري في مقاومة الطقس، عندما يبدأ هطول المطر، يساعد السقف المستدير في منع دخول أي ماء، لا تسلط هذه الميزة الضوء على قدرة المنزل على التكيف مع الظروف الجوية المختلفة فحسب، بل تسلط الضوء أيضًا على استخدامه المبتكر للمساحة والتصميم لضمان قابلية العيش.

مطبخ مارشال داخل المنزل في حاوية المهملات ليس مخصصًا للطهي فقط، بل يبدو وكأنه تحفة من التصميم والاستخدام الذكي للمساحة، إنه في الواقع يحتوي على أي شيء قد تجده في المطبخ العادي، حيث تم تصنيعه بشكل جميل من الخشب، وبفضل الأرفف والخزائن المختلفة، يحتوي المطبخ على مساحة تخزين كبيرة، كما أنه يستطيع إعداد الطعام له وللضيوف الذي يستقبلهم.

موقع السرير الخاص به يظهر أن هناك مساحة كافية لمرتبة لشخصين، وهو أيضا مصنوع من الخشب ذو الألوان الفاتحة، مما يساعد في إعطائه مظهرًا أكبر من حجمه الطبيعي.