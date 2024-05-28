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سعر الفاصوليا البيضاء اليوم بعد الانخفاض 50%.. بشرى سارة

كتب:

عصام علم الدين
04:22 م | الثلاثاء 28 مايو 2024
الفاصوليا البيضاء

الفاصوليا البيضاء

تعتبر الفاصوليا البيضاء من الخضروات والأكلات المهمة التي يعتمد عليها فئة كثيرة من المواطنين؛ نظرا لاحتوائها على نسبة من البروتين والألياف والنشا والعديد من الفوائد للجسم التي تُسهم في إنقاص الوزن، لذا يهتم المواطنون بمعرفة سعر الفاصوليا البيضاء اليوم لشرائها من الأسواق والمحلات.

سعر الفاصوليا البيضاء اليوم 

أكد المهندس محمد التركاوي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، انخفاض سعر الفاصوليا البيضاء اليوم في الأراضي الزراعية، إذ تعتبر من أهم الزراعات التي يعتمد عليها المواطن، وتصديرها إلى الخارج والاستفادة منها، مٌشيرا إلى أن مديرية الزراعة تتابع إنتاجية الأراضي باستمرار مع توفير المبيدات لزيادة المحصول.

سعر الفاصوليا البيضاء اليوم من داخل الأراضي 

وقال علي النفيلي، أحد المزارعين، إن سعر الفاصوليا البيضاء سجل اليوم من 42 إلى 44 جنيها من المزارع، ويوجد عروتين للزراعة في العام، منها العروة الصيفية التي يتم حصادها الآن في شهر مايو من كل عام، ويبلغ إنتاجية الفدان من محصول الفاصوليا البيضاء طن و200 كيلو.

وأضاف حمادة عمارة أحد البائعين، أن سعر الفاصوليا البيضاء في المحلات سجل ما بين 47 إلى 50 جنيها للمستهلك، حيث انخفضت بنسبة 50 % بعدما وصل سعرها في وقت 100 جنيه، ومن المقرر أن يستقر سعرها في المحلات الآن مع احتمالية انخفاض سعرها بسبب موسم حصادها.

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بقلم عصام علم الدين