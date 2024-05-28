حسناء سيف الدين تكشف تفاصيل دورها في أحدث أعمالها الفنية

تواصل الفنانة حسناء سيف الدين تصوير آخر مشاهدها في مسلسل الشبكة، مشيرة إلى أنّه يتبقى لها عدد قليل من المشاهد بمشاركة عددٍ من النجوم.

حسناء سيف الدين تكشف تفاصيل دورها في مسلسل الشبكة

كشفت الفنانة حسناء سيف الدين، لـ«الوطن» عن أنّها تجسد خلال أحداث المسلسل شخصية بنت مصرية تدعى صولا، وهى شخصية عملية للغاية وضد فكرة استغلال السوشيال ميديا بشكل سيء أو سلبي.

وتابعت حسناء بأنّ صولا مغتربة مسؤولة عن أكاديمية رقص تمتلكها صديقتها المقربة ضمن الأحداث «سالي» وتتعرض صولا لكثير من الأحداث والمشكلات بسبب السوشيال ميديا، وتحاول حلها وتدخل هذا العالم لتكتشف ما وراءه.

مسلسل الشبكة يضم عددا كبيرا من نجوم الفن العربي من أكثر من دولة سوريا، لبنان، الأردن، الخليج وهو سيناريو وإخراج الأردني سامر خضر وإنتاج المنتج إبراهيم القشعمي «شركة ريد ستار»، ويشارك في بطولته مجموعة من نجوم الدراما العربية، من مصر الفنانة حسناء سيف الدين، من سوريا خالد القيش ويزن السيد وبشار إسماعيل، وفراس إبراهيم، وأندريه سكاف، وسوسن ميخائيل، ومن لبنان نور صعب، داليدا خليل وآلان الزغبي، ومن الأردن عبدالرحمن خضر، و كاترين علي و جميل براهنة ، انور خليل.