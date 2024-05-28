مصدر أمني ينفي استشهاد جندي آخر في حادث الحدود برفح كتب: محمد مجدي 04:48 م | الثلاثاء 28 مايو 2024 الحدود الشرقية لمصر.. صورة أرشيفية صرح مصدر أمني أنه لا صحة لما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن استشهاد جندي آخر في حادث الحدود برفح. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: مصدر أمني مسؤول: واعون لمخططات دعاة الفتنة والتحريض ومسؤولياتنا الوطنية فوق كل اعتبار مصدر أمني مسؤول: الهجوم الإسرائيلي على محور فلادلفيا يخلق أوضاعا ميدانية ونفسية يصعب السيطرة عليها ومرشحة للتصعيد مصدر أمني مسؤول: مصر حذرت من تداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية بمحور فيلادلفيا مصدر أمني لـ«الوطن»: هجوم إسرائيل على محور فيلادلفيا يخلق أوضاعًا يصعب السيطرة عليها ومرشحة للتصعيد مصدر أمني مطلع: تشكيل لجان تحقيق للوقوف على تفاصيل حادث الحدود وتحديد المسؤوليات التواصل الإجتماعى مصدر أمنى وسائل التواصل بقلم محمد مجدي مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.