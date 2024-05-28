أقوى مذكرة علم نفس واجتماع للصف الثالث الثانوي 2024.. مراجعة شاملة

يستعد طلاب الثانوية العامة لخوض ماراثون امتحانات 2024، من خلال تجميع أهم الأسئلة المتوقعة في المواد الدراسية ومراجعتها بتركيز لتحقيق التفوق والنجاح، لذا نستعرض في التقرير التالي، أقوى مذكرة علم نفس واجتماع للصف الثالث الثانوي 2024 قدمها مدرس علم النفس الاجتماع أحمد حسن سلاطين لـ«الوطن»، لإرشاد الطلاب ومساعدتهم على تجميع أهم نقاط المنهج.

عرضت مذكرة علم النفس والاجتماع مجموعة من الأسئلة المتوقعة في امتحان علم نفس والاجتماع للصف الثالث الثانوي 2024، ارتكز أهمها في أسئلة اختيارية؛ حول مقولة هربرت اسبنسر حول الذكاءالبيولوجي، ونظرية الفهم والاستبصار، وعملية التكيف الاجتماعي، وغيرها من الاسئلة الهامة حول المنهج.

الإجابات:

1/البيولوجي.

2/ وجود خبرات مباشرة.

3/ تنمية القيم.

4/ ترتبط وتتداخل .

5/ الشخصية المضادة.

6/ التوحد.

7/ الفهم.

الإجابات:

8/ التوافق

9/ التبرير

10/ الطفولة المبكرة

11/ المعرفي

12/ كمثير

13/ الغذاء

14/ تعديل

15/ الإحباط

16/ لا تنشأ من فراغ

الإجابات:

17/ الانتباه

18/ الانطفاء

19/عياني حسي

20/ القلق المرتفع

21/ مثير طبيعي

22/ تؤلف معيار

23/ موسيقي

24/ متغيرات

25/ سولومن اش

الإجابات:

26/ ترشيد

27/ الزامية

28/ محلي

29/ البيئي

30/ اجتماع واقتصاد

31/ مكتسبة

32/ الترابط

33/ التخطيط

34/ التقليد

35/ الوجداني

الإجابات:

36/ نظم

37/ التكامل التام

38/ التكيف

39/ التوافق بين المصالح العامة والخاصة

40/ معنوية

41/ الفرص التي توفرها البيئة

42/ المساواة بين الجنسين

43/ الانترنت

الإجابات:

44/ سمات المتطرف

45/ النظرية العلمية

46/ غير مباشر مع مثال