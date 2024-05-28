«غضب الطبيعة».. تلوث هواء وعواصف رعدية وتحذيرات من حرائق في إسرائيل

حالة من الطقس السيئ وتلوث الهواء تشهدها دولة الاحتلال خلال الأيام الأخيرة، حيث أعلنت وزارة الأمن الداخلي أن «عدة مناطق ستشهد الساعات المقبلة تلوثا عاليا في الهواء، بسبب تراكم للجسيمات الصغيرة المتنقلة»، وفقا لصحيفة «يسرائيل هايوم».

تحذيرات من حرائق بدولة الاحتلال الإسرائيلي

وتوقعت الأرصاد الجوية الإسرائيلية، أن تشهد مناطق مختلفة في دولة الاحتلال ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، مما يزيد خطر اندلاع حرائق في عدة مناطق بالقدس وعلى طول الأغوار.

خطر بالبحر المتوسط

وحذرت الأرصاد من خطر إضافي يجعل من البحر المتوسط مكانا خطرًا للسباحة بسبب الأمواج العالية، والتي تتراوح حاليًا بين 100 و200 سنتيمتر، وهناك احتمالات بمزيد من الارتفاعات.

ومن المتوقع أيضًا أن تشهد مناطق الجنوب وجبال القدس عواصف رعدية وبروق مصاحبة للشق الصحراوي، وقد تحدث عواصف في جميع أنحاء الجنوب وأيضًا في جبال القدس.