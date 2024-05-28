سقوط شهداء في قصف إسرائيلي على مخيمات النازحين برفح الفلسطينية

قال يوسف أبوكويك مراسل قناة القاهرة الإخبارية في خان يونس، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مجموعة من الخيام في المنطقة الغربية من رفح الفلسطينية، ما أدى إلى استشهاد عدد كبير.

وأضاف «أبو كويك»، خلال رسالة على الهواء، أنه -حتى هذه اللحظة- لا يوجد حصيلة نهائية لهذه المجزرة، لكن شهود العيان يؤكدون نقل عدد من الجثامين عبارة عن أشلاء إلى المشفى الأمريكي الميداني الموجود في المنطقة الغربية من المدينة.

استهداف مجموعة من الخيام في رفح الفلسطينية

وتابع أن هذا الاستهداف يعد ثالث الجرائم الإسرائيلية التي تقترف حيال خيام النازحين في أقل من 48 ساعة، وقبل قليل، تجددت هذه الغارات لتستهدف مجموعة من الخيام في المنطقة الغربية من رفح الفلسطينية، الأمر الذي أدى لارتقاء عدد من الشهداء، وبانتظار الحصيلة التي تعلن عنها وزارة الصحة.

خروج المستشفيات من الخدمة

وأشار إلى أن مدينة رفح الفلسطينية لم يعد بها مشافٍ عاملة بعد خروج المشفى الكويتي عن الخدمة، وكذلك المشفى الإندونيسي، وعيادة تل السلطان، وبذلك ينقل الجرحى وجثامين الشهداء نحو المشفى الأمريكي الميداني في أقصى الغرب.