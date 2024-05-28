الجبل يدفن 2000 شخص في بابوا غينيا الجديدة.. الأقمار الصناعية تكشف كارثة

كشفت صور الأقمار الصناعية حجم الانهيار الأرضي المدمر الذي وقع يوم الجمعة في بابوا غينيا الجديدة، حيث طلبت السلطات من آلاف السكان الآخرين الإخلاء مع تزايد المخاوف من حدوث انهيار أرضي ثانٍ في الأفق.

الأقمار الصناعية رصدت صور الأضرار الجسيمة التي لحقت بقرية

وبحسب صحيفة «الجارديان» فإن الأقمار الصناعية رصدت صور الأضرار الجسيمة التي لحقت بقرية في مقاطعة إنغا النائية، والتي قال المركز الوطني للكوارث في بابوا غينيا الجديدة إنها دفنت ما يقدر بنحو 2000 شخص .

وتظهر صور الأقمار الصناعية جبالا من الحطام تغطي المباني وتسد الطرق، وهو ما قال المسؤولون إنه يعيق جهود الإغاثة.

وتتدفق فرق الإغاثة في بابوا غينيا الجديدة ودول مجاورة إلى المنطقة الشمالية التي يصعب الوصول إليها منذ يوم الجمعة، على الرغم من أن المسؤولين قالوا إن احتمالات العثور على ناجين ضئيلة.

وقال سانديس تساكا رئيس لجنة الكوارث في مقاطعة إنجا لرويترز: «عندما نكون هناك، نسمع بانتظام انفجارات كبيرة حيث يوجد الجبل، ولا تزال هناك صخور وحطام يتساقط.. لا يزال الانهيار الأرضي نشطًا، حيث يقوم الناس بالحفر عبر الصخور، ولا يزال المزيد من الانهيار ينزل».

وقال تساكا إنه تم إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء منطقة الكارثة والمنطقة المجاورة، التي يبلغ عدد سكانها مجتمعة ما بين 4500 و8000 نسمة، على الرغم من أنه لم يتم إصدار أوامر بإجلاء الجميع بعد.

وبابوا غينيا الجديدة هي دولة نامية وتقع كجزيرة في المحيط الهادي ويتحدث أهلها 820 لغة محلية، ويبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، وتقع في منطقة الحزام الناري في المحيط الهادئ، عند نقطة اصطدام العديد من الصفائح التكتونية.