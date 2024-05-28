استشاري جهاز هضمي: ربع عدد البشر مصابون بمرض الكبد الدهني (فيديو)

أكد الدكتور محمد عز العرب، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، أن ربع عدد البشر في العالم مصابون بمرض الكبد الدهني، لافتا إلى أن هناك أكثر من 2 مليار شخص مصاب بالمرض.

الكبد الدهني عبارة عن زيادة الدهون في الكبد

وقال استشاري الجهاز الهضمي والكبد، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، بحلقة برنامج البيت، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء: «الكبد الدهني عبارة عن زيادة الدهون في الكبد ويُصبح لونه فاتحا، وهذا لا يرتبط بوزن الشخص وإنما مرتبط بسلوكه ونمطه الغذائي».

وأضاف: «لما يكون ترسب الدهون في الخلايا الكبدية أقل من 5%، يعتبر هذا شخص عادي، لكن لما تزيد عن هذه النسبة يصبح الشخص مصاب بدهون الكبد»، مضيفا أن عدد مصابي فيروس «سي»، يبلغ 75 مليون، في حين أن إصابة دهون الكبد بلغت 2 مليار شخص.