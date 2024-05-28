عبدالرحمن الطويل: فوزي بجائزة الدولة التشجيعية دَفعة نحو استمرار النجاح

فاز عبدالرحمن أحمد كمال عبدالعظيم، والشهير بـ«عبدالرحمن الطويل»، بجائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاجتماعية، فرع التاريخ والآثار وحفظ التراث، والتي أعلنتها نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، منذ قليل، بدار الأوبرا المصرية، بعد اجتماع المجلس الأعلى للثقافة لتحكيم الأعمال المُقدمة، وذلك عن كتابه بعنوان «الفسطاط وأبوابها».

شاعر وله مجموعات شعرية

عبدالرحمن أحمد كمال، شاب ثلاثيني غير متزوج من مواليد القاهرة باحث في التاريخ الإسلامي وإضافة إلى العمل الفائز بالجائزة، صدرت له مجموعتان شعريتان هما «بريق الغيث، سِفر لم يكن».

الفوز بجوائز الدولة له مكانة خاصة عند المبدع

يقول عبدالرحمن لـ«الوطن»، «أتوجه بالشكر لوزارة الثقافة والدولة على اهتمامها بالمبدعين»، مضيفًا أن الفوز بجوائز الدولة له مكانة خاصة عند المبدع والباحث، لأنه يعتبر تكريما وتقديرا رسميا من الدولة ومن مؤسساتها واعتراف بقيمة الإنجاز وهو فوز يعتز به أي باحث وأي مبدع ويعتبر دفعة للاستمرار في النجاح.

الكتاب يتناول العاصمة الإسلامية لمصر

وعن العمل الفائز بجائزة الدولة التشجيعية هذا العام، يضيف «عبدالرحمن»، أن الكتاب يتناول تاريخ مدينة «الفسطاط» العاصمة الأولى لمصر الإسلامية، وتطور عمرانها ومراحل ازدهارها وانحسارها بعد نشأة القاهرة، وأيضًا تاريخ ومعالم عمرانها على الأرض كما وصل في كُتب الخطط، مبينا أن الكتاب يركز بالبحث بشكل خاص على أبواب المدينة، ويحدد أماكنها ويتناولها بالشرح والتعريف.