«الجمعيات»: 7500 تأشيرة.. وأول الأفواج من «المنوفية والغربية والجيزة»

يغادر حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضى المقدسة اليوم، ومن المقرر أن يستمر التفويج حتى 9 يونيو المقبل، حيث يضم الفوج الأول 785 حاجاً، يمثلون محافظات المنوفية والغربية والجيزة والدقهلية، بالتنسيق مع شركة مصر للطيران، التى أعدت فرعاً لها بمقر وزارة التضامن لإصدار تذاكر سفر جميع حجاج الجمعيات الأهلية.

وأنهت «التضامن» الاستعدادات الكاملة لتفويج أول وفد للحجيج، حيث تشمل كافة الأفواج 7500 حاج. ووجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن، برفع درجة الاستعداد القصوى وتقديم أفضل الخدمات وتذليل أى عقبات لكى يؤدى حجاج الجمعيات الأهلية المناسك فى سهولة ويسر، مؤكدة أنه تم الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بموسم الحج الحالى، حيث تم الانتهاء من التعاقد مع الفنادق ذات المستوى المتميز سواء فى مكة المكرمة أو المدينة المنورة.

ووفقاً لـ«القباج» تم التعاقد مع عدد من الفنادق لتسكين حجاج الجمعيات على مراحل، وفقاً لتفويج السفر والطيران، كما تم التعاقد كذلك مع أكبر شركات النقل الجماعى فى المملكة العربية السعودية، وذلك لنقل الحجاج خلال أداء المناسك فى المشاعر المقدسة، إضافة إلى تخصيص مشرفين للعمل على متابعة الحجاج وتذليل أى عقبات قد تواجههم، فقد تم تخصيص مشرف لكل 46 حاجاً.

وأكد أيمن عبدالموجود، رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، أنه تم التنسيق مع البعثة الرسمية لوزارة الصحة والسكان لمتابعة الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة تأدية المناسك، إذ تم إنشاء عيادة بمقر إقامة الحجاج لتوفير الرعاية الصحية لهم من قبل بعثة الوزارة، وتم عقد ندوات وبرامج تدريبية للحجاج فى مختلف المحافظات للتوعية حول مناسك الحج والإرشادات اللازمة لضيوف الرحمن، وهو الأمر الذى لقى ترحيباً كبيراً من الحجيج.

وقال «عبدالموجود» لـ«الوطن»، إن الوزارة وجهت مجموعة تعليمات لحجاج الجمعيات الأهلية 2024، عند الوصول إلى فندق الإقامة فى الأراضى المقدسة، تتمثل فى ضرورة عدم ترك أى متعلقات خاصة بالحجاج فى الباص والحصول على الحقائب الخاصة بالحجاج، التى جرى شحنها من مطار الوصول إلى الفندق، مؤكداً أن المشرف سيقوم بإعطاء الحجاج مفتاح الغرفة المخصصة للإقامة، وفقاً للتسكين السابق إعداده وإبلاغه لهم.

وأضاف أن التعليمات اشتملت على ضرورة معرفة المواعيد المخصصة لتناول الوجبات بالمطعم الخاص بالفندق، بالتنسيق مع مشرف المجموعة، وضرورة الاحتفاظ بكارت الفندق، الذى يوضح العنوان به وأرقام التليفونات، لاحتمالية الرجوع إليها فى حالة الطوارئ، لافتاً إلى أنه إذا كان الحاج متوجهاً إلى مكة عليه أن يحرص على أداء العمرة مع المجموعة، والتحلل بعدها، مع الأخذ فى الاعتبار أن عنوان الفندق مكتوب على كارت التعارف المخصص لكل حاج، ليستدل به فى العودة من العمرة لتقليل عدد التائهين. وإذا كان الحاج متجهاً للمدينة عليه أن يحرص على زيارة المسجد النبوى والصلاة فى الروضة الشريفة، وأشار رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية إلى أنه تم التنبيه على الحجاج بأنه من غير المقبول استقبال أى من الزائرين بغرف الفندق، أو مطعم الفندق، ويتم ذلك فقط فى صالة استقبال الفندق، وضرورة حضور الندوات التى يلقيها مشرف المجموعة، والعمل على تنفيذ كل التوجيهات، لتيسير أداء المناسك بسهولة. كما شدد على ضرورة الحرص على توجيه أى استفسار دينى بخصوص مناسك الحج للواعظ الدينى الموفد من وزارة الأوقاف المصرية، والموجود فى بهو الفندق على مدار الساعة، وعدم سؤال أى شخص غير مخول له بإصدار الفتاوى الدينية، والوجود رفقة المشرف والمجموعة المُنضم لها أثناء فترة إنهاء إجراءات الدخول إلى المملكة.

وشدد «عبدالموجود» على الحجاج بضرورة التوجه إلى المنطقة المخصصة لجلب الحقائب، مع عدم الانزعاج فى حالة تأخر وصولها، وشراء خط هاتف سعودى وتفعيله على الهاتف الخاص بهم، ومشاركة أرقامهم لجميع أفراد المجموعة والمشرف الخاص بها. واشتملت قائمة التعليمات، أيضاً على ضرورة تسجيل رقم المشرف السعودى على الهاتف الخاص بهم، للرجوع له فى حالة الحاجة إلى ذلك، واتباع التعليمات التى يوجهها المشرف للمجموعة أثناء فترة الوجود بالباص المتجه من مطار الوصول إلى فندق الإقامة بالمملكة العربية السعودية.

كما تم التنبيه على الحجاج بضرورة ارتداء الإسورة الإلكترونية الخاصة بالحاج، التى يضعها مسئول مكتب الخدمة الميدانى بيد الحاج عند وصوله إلى الفندق الخاص به طوال فترة الرحلة، وأيضاً ID الخاص ببياناته وعنوان الفندق وعدم الخروج دونهما، حتى يسهل تقديم الخدمة التى يحتاجها فى أى مكان.

وعند فقد الطريق فى أثناء العودة من الحرم إلى الفندق، يجب على الحاج الاتصال تليفونياً بأرقام التليفونات المثبتة ببطاقة التعارف المسلمة إليه من المشرف، أو التوجه لأقرب كشك للتائهين، مشدداً على ضرورة الالتزام التام بتعليمات الأمن والسلامة وعدم استخدام أى مصدر حرارى داخل الغرف، ويحظر إعداد الطعام داخلها، لعدم حدوث أى أضرار أو كوارث من شأنها حدوث ضرر للحاج. وحظرت «التضامن» أيضاً التحرك إلى مدن أخرى داخل السعودية سوى مكة المكرمة والمدينة المنورة ومطار جدة، لعدم مخالفة تعليمات السلطات السعودية، مما قد يؤدى إلى وقوع الحاج تحت طائلة القانون.