«السياحى»: تجهيز سفر 26 ألف حاج و150 أوتوبيساً لـ«البرى».. و1298 شركة لتقديم أفضل الخدمات

استعدت وزارة السياحة والآثار لموسم الحج، الذى تنطلق أولى رحلاته يوم الجمعة المقبل، برحلات الحج البرى، على أن تتبعها يوم 2 يونيو رحلات الحج بالطيران.

وقالت سامية سامى، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار، رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، إن الوزارة حريصة على توفير برنامج حج آمن لحجاج السياحة وعددهم 26 ألف حاج، لافتة إلى أن الوزارة شددت على ضرورة توفير أفضل الخدمات لكافة الحجاج، ولا سيما حجاج المستوى البرى وعددهم 6 آلاف حاج، وسيتم نقل حجاج المستوى البرى إلى السعودية بواسطة 150 أوتوبيساً موديلات حديثة بعد عام 2016.

وأضافت أن هناك لجاناً مشتركة من الوزارة وغرفة شركات السياحة ستوجد بالمنافذ البرية لتسهيل سفر ووصول حجاج البرى إلى الأراضى المقدسة، ومتابعة تسكين الحجاج والتأكد من تقديم كافة الخدمات المتميزة لهم طوال رحلة الحج، وجميع رحلات الحج البرى ستدخل الأراضى السعودية عبر منفذ حالة عمار. وطالبت كافة شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج هذا العام بضرورة تجويد الخدمة المقدمة لحجاج السياحة، والعمل على تذليل كافة العقبات التى تضمن أداء الحجاج كافة مناسك الحج بسهولة ويسر، موضحة أن وزير السياحة والآثار شدد على ضرورة تقديم أفضل الخدمات للحجاج هذا العام.

وحذرت رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة كافة الشركات من تنظيم أى رحلات حج لحاملى تأشيرات الزيارة إلى السعودية، ومن سيتم رصده يقوم بهذا الإجراء سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وتصل إلى حد إلغاء الترخيص، لأن التأشيرة الوحيدة المسموح لحاملها بأداء المناسك هى تأشيرة الحج.

وأكد أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، أن شركات السياحة المنفذة لبرامج الحج هذا العام عددها 1298 شركة، أنهت استعدادها لتقديم أفضل الخدمات للحجاج، لافتاً إلى أن هناك العديد من الخدمات سيتم تقديمها لحجاج السياحة هذا العام، حيث سيتم تقديم وجبتين يومياً لكافة الحجاج خلال فترة إقامتهم بفنادق كل من مكة والمدينة، و3 وجبات يومياً خلال فترة الإقامة بمخيمات منى وعرفات، وأوضح أن حجاج المستوى الاقتصادى (البرى - الاقتصادى طيران) نظام تحسين السكن 5 نجوم سيقيمون بضعة أيام خلال إقامتهم بمكة بفنادق لا تبعد عن الحرم المكى أكثر من 250 متراً.

وأكد باسل السيسى، عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة، أن غرفة شركات السياحة استعانت هذا العام بعدد من أئمة الأوقاف والوعاظ لمرافقة حجاج السياحة خلال موسم الحج، وذلك للإجابة عن كافة أسئلتهم المتعلقة بكيفية أداء مناسك الحج، وتعليمهم الطريقة المثلى لتأدية المناسك. وأضاف أن الوزارة خصصت 83% من تأشيرات الحج السياحى هذا العام للبرامج الاقتصادية (البرى - الاقتصادى طيران) لإتاحة الفرص لأكبر عدد من المواطنين لأداء فريضة الحج، موضحاً أن برامج الحج السياحى متنوعة من حيث الأسعار والخدمات، ووزارة السياحة والآثار بالتعاون مع غرفة شركات السياحة أعدت عدداً من اللجان لاستقبال الحجاج وتسكينهم بمكة المكرمة، فضلاً عن لجان لإعادة التائهين، ولجان لمتابعة المرضى بالمستشفيات ولجان لمتابعة تقديم خدمات الإعاشة بمخيمات منى وعرفات.