«البعثة الطبية»: 75 طبيباً يعملون بـ35 عيادة موزعة بين مكة والمدينة

تواصل وزارة الصحة جهودها استعداداً لموسم الحج، من خلال البعثة الطبية المقرر سفرها لمرافقة الحجيج وتقديم الرعاية الطبية لهم، وقال الدكتور حسام عبدالغفار، متحدث الوزارة، إن البعثة تضم 170 عضواً، من بينهم أكثر من 75 طبيباً، للتمركز داخل أكثر من 35 عيادة موزعة فى مكة المكرمة والمدينة المنورة بمختلف التخصصات «باطنة، وحميات، وصدر، وجراحة، وعظام، وقلب، وكلى، ونساء، وطب وقائى، وأسنان»، إضافة إلى «مدخل بيانات، وأخصائى نظم معلومات، وصيادلة، وتمريض، ومسعفين، وإدارى طبى، وأمين مخزن، ومراقب صحى، وسائقين، ومالى وإدارى، وخدمات معاونة». وأضاف أن «البعثة الطبية العام الماضى نالت إشادات كبيرة من الجانب المصرى والسلطات السعودية، وذلك لجهودهم الكبيرة والمتميزة فى خدمة الحجاج»، لافتاً إلى أنه تم اختيار المتقدمين للبعثة هذا العام وفقاً لمعايير صارمة، وتم تحقيق مبدأ الشفافية والعدالة.

وكشف «المتحدث» أن الوزارة قررت توقيع الكشف الطبى الخاص بموسم حج هذا العام فى 237 مستشفى بمختلف المحافظات، من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 2 ظهراً، مطمئناً الحجاج على توفير كافة الأدوية، خاصةً لأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكداً أن الهدف الرئيسى للبعثة الطبية هو سلامة الحجاج، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يتم تسلم الحجاج المصريين «كارت» للمتابعة، سيظل معهم حتى بعد العودة إلى مصر، والمتابعة فى مديريات الشئون الصحية، لضمان سلامتهم من الأمراض المعدية وغير المعدية.

وأكد «عبدالغفار» أن عيادات البعثة تعمل بشكل يومى على مدار 24 ساعة، لمتابعة الحالة الصحية للحجاج المصريين، كما صدرت توجيهات بوضع اللافتات واللوحات الإرشادية للتعريف بأماكن تمركز العيادات بالفنادق، وكيفية التواصل معها، كما تم تحديد أرقام للبعثة الطبية، يتم توزيعها على الحجاج المسافرين للتواصل مع البعثة بشكل دائم، كما أصدرت الوزارة دليلاً إرشادياً للحجاج المسافرين، لحمايتهم من الأمراض خلال فترة أداء مناسك الحج، ونصحت الوزارة أصحاب الأمراض المزمنة كالسكر والضغط، بضرورة استشارة الطبيب، للتأكد من استقرار الحالة الصحية، ومراجعة المواعيد الخاصة بالعلاج خلال فترة الحج، لافتةً إلى أنه لا بد من اصطحاب كمية وفيرة من العلاجات الخاصة بأصحاب الأمراض المزمنة، خلال فترة الحج، كما يتوجب على أصحاب الأمراض المزمنة اصطحاب تقارير طبية توضح تفاصيل الحالة الصحية والأدوية وجرعاتها، وأى تعليمات إضافية خاصة بالحالة الصحية، حيث يساعد ذلك فى متابعة الحالة الصحية مع البعثة الطبية خلال فترة أداء مناسك الحج.