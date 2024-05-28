مع قرب انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، ينشغل طلاب الصف الثالث الثانوي بمراجعة المواد الدراسية المختلفة بينها منهج علم النفس والاجتماع، من خلال تجميع أهم نقاط المنهج وأبرز الأسئلة المتوقعة، ويعتبر توزيع منهج علم نفس واجتماع للصف الثالث الثانوي 2024 من الطرق التي تيسر عليهم وضع خطة عملية لكل وحدة في المنهج.

وقدم مدرس علم النفس والاجتماع أحمد حسن سلاطين لـ«الوطن»، توزيع علم نفس واجتماع لـ الصف الثالث الثانوي 2024، التي تدور حولها الأسئلة الاختيارية والمقالية لامتحان هذا العام، ويمكن تناولها في التقرير التالي.

توزيع منهج علم نفس واجتماع للصف الثالث الثانوي 2024

أولا: علم النفس

الوحدة الأولى: الذكاء والتعلم

الفصل الأول: الذكاء الواحد والذكاءات المتعددة

الفصل الثاني: نظريات التعلم وتطبيقاتها التربوية

الفصل الثالث: مبادئ التعلم الجيد وأسس الاستذكار الفعال

الوحدة الثانية: النمو الإنساني

الفصل الأول: النمو – تعريفه ومبادئه والعوامل المؤثرة فيه

الفصل الثاني: النمو فى مرحلة الطفصولة الرضاعة – الطفولة المبكرة – الوسطى – المتأخرة

الفصل الثالث: النمو في المراهقة

الوحدة الثالثة: الشخصية وأساليب التوافق النفسي والاجتماعي

الفصل الأول: الشخصية

الفصل الثاني: الاتجاهات والقيم

الفصل الثالث: أساليب التوافق

الفصل الرابع: أساليب حل الصراع ومواجهة الإحباطات

ثانيا علم الاجتماع

الوحدة الأولى: نظرية علم الاجتماع والعمليات الاجتماعية

الفصل الأول: النظرية الاجتماعية بناؤها ووظائفها

الفصل الثاني: التفاعل الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية

الفصل الثالث: العمليات الاجتماعية

الفصل الرابع: الظاهرة الاجتماعية

الوحدة الثانية: علم الاجتماع وقضايا التنمية

الفصل الأول: علاقة علم الاجتماع بالعلوم الأخرى

الفصل الثاني: الثقافة من منظور علم الاجتماع

الفصل الثالث: ثقافة العمل التطوعي

الفصل الرابع: ثقافة العمل الحر

الوحدة الثالثة: علم الاجتماع وبعض القضايا المجتمعية

الفصل الأول: توظيف البحوث الاجتماعية في خدمة قضايا التنمية

الفصل الثاني: العولمة

الفصل الثالث: التطرف والعنف