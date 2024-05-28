وزير خارجية أيرلندا: إقامة الدولة الفلسطينية السبيل الوحيد لاستقرار الشرق الأوسط

كشف مايكل مارتن وزير خارجية أيرلندا، إن بلاده والنرويج وإسبانيا سعداء بإعلان الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة من أجل تحقيق السلام.

وتابع خلال لقاء خاص مع مراسل برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك طريقا واحدا للسلام بين فلسطين وإسرائيل وهو حل الدولتين.

السلطة الفلسطينية قدمت خطة لدعم أركان الدولة

وأشار إلى أنه خلال الفترة المقبلة علينا دعم الدولة الفلسطينية المستقلة وأركانها، موضحا أن السلطة الفلسطينية قدمت خطة لدعم أركان الدولة وهي جديرة بالاحترام والتنفيذ.

وقال إن أيرلندا ستدعم كل القطاعات الأساسية في السلطة الفلسطينية خلال الفترة المقبلة، والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة جاء في الوقت المناسب.

وقف إطلاق النار في غزة

وواصل: أتمنى أن تتخذ باقي دول الاتحاد الأوروبي نفس الخطوة لأنها الطريق الوحيدة للسلام في الشرق الأوسط، داعيا إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.