بعد تعرضه لحادث سير.. معلومات عن ابن الفنان أحمد رزق

خبر صادم وقع على مسامع الفنان أحمد رزق، بعد تعرض نجله إلى حادث تصادم بمدينة 6 أكتوبر، ما أدى إلى نقله إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم، وسط حالة من الخوف الشديد من والديه وأشقائه، ونستعرض في التقرير التالي، أبرز المعلومات التي وردت عن ابن أحمد رزق.

مَن هو ابن الفنان أحمد رزق؟

وبحسب حديث الفنان أحمد رزق، في تصريحات تليفزيونية سابقة، نستعرض مَن هو ابنه، الذي تعرض إلى حادث سير قبل ساعات قليلة بمنطقة 6 أكتوبر، ونقل على أثره إلى المستشفى.

- يُدعى عمر أحمد رزق.

- هو الابن الأوسط من بين أبنائه فيكبره «حمزة» ويصغره «يحيى».

- ولد في عام 2009.

- يبلغ من العمر 15 عامًا.

- لا يشبه شخصية والده على الإطلاق، بل يتمتع بشخصية مستقله وميول مختلفة.

- لا يريد التمثيل في مصر.

- يهتم بالمزيكا والجرافيك.

- مشاغب وشقي للغاية.

تحريات الشرطة حول الحادث

وتبين من التحريات اصطدام دراجة سكوتر يستقلها عمر أحمد رزق 15 عاما، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وكسر بأسفل عظمة الكعبرة اليمنى وأسفل الساعد الأيمن، والحالة تحتاج إلى تدخل جراحي، وكان بصحبته عمر محمد 15 عاما، طالب مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، في أثناء سير الأول بدراجة كهربائية سكوتر وبصحبته الثاني عكس الاتجاه بكمبوند في أكتوبر اصطدم بدراجة نارية يقودها علاء عماد 20 عاما، مصابا باشتباه نزيف في المخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، والحالة العامة سيئة، وتولت النيابة التحقيق.