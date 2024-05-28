أستاذ علوم سياسية: الموقف الصيني قريب من الموقف العربي وداعم للقضية الفلسطينية

قالت الدكتورة نورهان الشيخ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الصين قوة اقتصادية عملاقة تمثل أكبر حركة تجارة واستثمارات في العالم، وهناك اهتمام صيني كبير بالتعاون مع مصر.

وأشارت نورهان الشيخ، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في «المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «سي بي سي»، إلى أن مصر تمتلك شراكة واعدة مع الصين والشركات الصينية موجودة في عدد من المشروعات المصرية المهمة.

الموقف الصيني قريب جدًا من الموقف العربي

وأكملت أنه يوجد تفاعل في العلاقات الاقتصادية، منوهة أننا رابع أكبر دولة من حيث الاستثمارات الصينية في المنطقة العربية، وخامس أكبر شريك تجاري، والأولى من خارج الدول النفطية العربية.

وأوضحت نورهان الشيخ، أن الموقف الصيني قريب جدًا من الموقف العربي وداعم له في القضية الفلسطينية، معقبة: «أعتقد أن جود الرئيس السيسي بالصين سيدفع فاعلية أكبر لزيادة دعمها للقضايا العربية ومنها القضية الفلسطينية».