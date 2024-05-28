الحكم الدولي محمود البنا: أعمل مأذونا وأصلحت بين زوجين لإتمام الزفاف

كشف محمود البنا، حكم كرة القدم الدولي، أنه يعمل مأذونا ومصلحا اجتماعيا، لافتا إلى أن هناك كثيرا من المواقف الطريفة التى تحدث أثناء عقد القران.

وأضاف «البنا»، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، بحلقة برنامج «مع الناس»، والمُذاع على شاشة «الناس»، اليوم الثلاثاء: «كان هناك في إحدى المرات عقد قران بعد بطولة كبيرة بين فريقين وكنت حكما فيها، وحدثت مشكلة بين أهل العريس والعروس وصلت لعدم إتمام الزواج».

وتابع حكم كرة القدم الدولي: «تدخلت بعد كتابة العقد وأصلحت بين الطرفين وتم الزواج، وكثير من المواقف تحدث لكوني حكما لبعض المباريات».