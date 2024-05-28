«الديهي» يكشف تفاصيل محاولة الموساد الإسرائيلي ابتزاز المدعي العام لـ«العدل الدولية»

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن صحيفة الجارديان تحدثت عن أن الموساد الإسرائيلي هدد المدعية العامة السابقة لمحكمة العدل الدولية، وحاول تجنيدها رغمًا عنها عندما صرحت بأن صلاحية المحكمة تمتد على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

تسجيل مكالمات لابتزاز المدعية العامة

وتابع «الديهي»، خلال تقديمه برنامج بالورقة والقلم، المذاع على فضائية ten، أن الموساد حاول ابتزاز المدعية العامة لمحكمة العدل الدولية السابقة، وسجل بعض المكالمات السرية لابتزازها، وتشوية صورة المدعية العامة لمحكمة العدل الدولية.

محاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

ولفت إلى أن المدعي العام لمحكمة العدل الدولية الحالي تعرض أيضًا لمحاولة ابتزاز، وقيل له إن محكمة العدل الدولية، ومحكمة الجنايات الدولية أُعدت لإفريقيا ولمحاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.