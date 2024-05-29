حسين عيسى: الانتهاء من التصور المبدئي لإصلاح الهيئات الاقتصادية خلال 4 أسابيع

أكد الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة الأسبق بمجلس النواب، أنه تم عقد الاجتماع الأول للجنة العليا للهيئات الاقتصادية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، أن اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية تعمل على تطبيق أعلى معايير الأداء والحوكمة داخل تلك الهيئات، لافتا إلى أهمية صياغة عدد من المعايير المُحددة التي من شأنها أن تسهم في عمليات تقييم وضع الهيئات الاقتصادية.

ولفت إلى أنه يتم العمل على إجراء تطوير شامل للهيئات الاقتصادية، بعدما أصبحت تشكل عبئا على الاقتصاد القومي، لما تحققه من خسائر، الأمر الذي استلزم إعادة هيكلة لها.

وأردف، أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات الإصلاحية بشأن موازنات الهيئات الاقتصادية، بما ينعكس بصورة إيجابية على موازنة الحكومة العامة التي ستضم مؤشرات الهيئات الاقتصادية.

وأكد «عيسى»: لدينا في مصر 59 هيئة اقتصادية كثير منها يحتاج إلى إعادة هيكلة، والتصور المبدئي لإصلاح الهيئات الاقتصادية سيتم الانتهاء منه خلال 4 أسابيع.

واختتم أن هيكلة الهيئات الاقتصادية مهمة صعبة نسعى لإنجازها في فترة وجيزة.