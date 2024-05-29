خبير اقتصاد سياسي: الحروب في الشرق الأوسط أثرت على 88 مليون مواطن

قال الدكتور كريم العمدة، خبير الاقتصاد السياسي، إن البنك الدولي أجرى دراسة في عام 2016 عن تأثير التوترات والحروب على الاقتصاد، وتناول إقليم الشرق الأوسط على وجه الخصوص.

ولفت خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج «الشاهد» المذاع على قناة إكسترا نيوز، إلى أن البنك الدولي في دراسته، قال إن الأزمات أثرت على دول بعينها، وحددها، وهي العراق واليمن وسوريا وليبيا، وقال إن 88 مليون شخص تأثروا بشكل مباشر، وأن العراق بها 40 مليون مواطن بحاجة لمساعدات عاجلة، ونصف سكان اليمن قد يمروا بمجاعة، وبحاجة لمساعدات إنسانية.

ولفت إلى أن حجم الاستثمارات الوافدة للدول العربية في 2007 بلغت 64 مليار دولار، إلا أنها تراجعت بعد ذلك بسبب أزمات الإقليم، ووصلت إلى 22 مليار دولار تقريبًا، رغم أن الاستثمارات العالمية في 2015 كانت 2.7 تريليون دولار، وهو رقم كبير عالميًا.