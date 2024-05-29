أحمد دياب يكشف موقفه من الترشح لرئاسة اتحاد الكرة

كشف رئيس رابطة الأندية المصرية النائب أحمد دياب، عن موقف ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة الفترة القادمة.

وتابع دياب خلال لقاءه عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي: إعلان موقف ترشحي لرئاسة اتحاد الكرة مؤجل في الوقت الحالي لأسباب موضوعية لكن النية موجودة.

ونوه رئيس رابطة الأندية، إلى أنه لا يوجد تضارب بين عمله كنائب في مجلس الشيوخ ووجوده في المجال الرياضي، معقبا: تجربتي داخل البرلمان أفادتني في التعامل مع الشأن العام في الرياضة، خاصة التعامل مع اللوائح وتطبيق القانون على الجميع.

وأشار إلى أن فكرة الاستثمار في الأندية الجماهيرية أبرز الأشياء التي نحتاج تعديلها في قانون الرياضة، منوها إلى أن تعديلات قانون الرياضة ستدخل حيز المناقشات داخل أروقة مجلس النواب قريبا.

واختتم النائب، أن الاهتمام بالأندية الجماهيرية يأتي على رأس أولوياتي، والاستثمار فيها هو الحل لتخطي أزمات الماضي.