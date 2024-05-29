فرصة ذهبية.. سافر إلى بريطانيا مجانا براتب يصل إلى 2365 جنيها إسترلينيا

وفرت بريطانيا ضمن زمالة أكاديمية ريتشارد وسوزان هايدن، رحلة مدفوعة التكاليف لمدة 10 أشهر، مع راتب شهري يبلغ 2365 جنيه إسترليني، بالإضافة إلى تذاكر طيران ذهاب وإياب، بحسب ما ذكره شبكة «تشاتام هاوس» المعروف بالمعهد الملكي للشؤون الدولية ومقره بريطانيا.

السفر إلى بريطانيا مجانًا

تتضمن زمالة أكاديمية ريتشارد وسوزان هايدن العديد من المزايا، بما في ذلك السفر إلى بريطانيا مجانًا، وتشمل مزايا أخرى كالتالي:

• راتب شهري بقيمة 2.365 جنيه إسترليني لتغطية تكاليف المعيشة في لندن، بما في ذلك السكن، المرافق، الطعام، ووسائل النقل.

• تغطية تكاليف السفر إلى ومن لندن.

• تأمين صحي خلال فترة الزمالة.

• فرص لبناء شبكات مهنية والمشاركة في الفعاليات والأنشطة البحثية في تشاتام هاوس.

• توجيه ودعم من خبراء تشاتام هاوس في مجال البحوث والسياسات.

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ما هي متطلبات السفر إلى بريطانيا مجانًا؟

ولكن هناك العديد من المتطلبات للسفر إلى بريطانيا مجانًا، وهي:-

1- حاصل على درجة البكالوريوس أو مؤهل علمي معادل، مع خبرة في مجال البحث.

2- معرفة واهتمام بالشؤون الدولية.

3- خبرة في المجال الأكاديمي، والمنظمات غير الحكومية، الأعمال، الإدارات الحكومية، المجتمع المدني، أو الإعلام.

طريقة التقديم

للتقديم، اتباع الخطوات التالية:

1- قم بملء استمارة التقديم من هنــــــــــــــــــا.

2- انقر على «Apply for this job» لتقديم طلبك.

3- استكمل بياناتك لإكمال عملية التقديم.

آخر موعد للتقديم 5 يونيو 2024.