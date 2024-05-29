تطورات الحالة الصحية للفنان عباس أبو الحسن بعد إجراء جراحة في القدم

لازال الفنان عباس أبو الحسن يخضع للعلاج، إثر إجراء عملية جراحية في قدمه، بعد تمزق وتر أكيليس، إثر قيامه برفع سيارته بقوة شديدة عن إحدى السيدات، ونظرا لثقل حجمها تمزقت أحد أوتار قدمه.

تطورات الحالة الصحية لـ عباس أبو الحسن بعد عملية

وأكد حسن أبو العنين محامي الفنان عباس أبو الحسن لـ«الوطن»، أن الفنان حاليا يخضع للعلاج المكثف، وسيظل في «الجبس» لمدة تقترب من شهر وأسبوعين، ممتنع عن الحركة تماما حتى يقوم بالعلاج الطبيعي ويستعيد حركته بشكل طبيعي.

الحالة الصحية لـ سيدتين بعد دهسمها

وبعد الحادث قرر الفنان عباس أبو الحسن أن يتولى رعاية السيدتين، اللاتي تعرضا للحادث بسببه وتكفل بعلاجهما، وقد منّ الله بالشفاء التام على السيدة منال إحدى المصابتين وستعود إلى منزلها، فيما تحسنت حالة السيدة حُسنة المصابة الثانية لكنها مازالت في غرفة العناية المركزة، بحسب المحامي.

وسبق وشكر عباس أبو الحسن داعميه من الأصدقاء والمعارف والمتابعين الذين اهتموا بالسؤال عليه وكانوا بمثابة السند النفسي في اختيار صعب مر به على حسب حد قوله .