«الجيزة» تطلق مراجعات مجانية لطلاب الثانوية العامة.. تبدأ اليوم

أعلنت محافظة الجيزة، في إطار جهودها للتسهيل على طلاب الثانوية العامة، تنظيم محاضرات للمراجعات النهائية.

وتأتي المراجعات النهائية التي أعلنت عنها محافظة الجيزة لأبناء المحافظة تحت رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وبالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وتحت إشراف وزارة التربية والتعليم.

مراجعات مجانية لطلاب الثانوية العامة

وتهدف القوافل التعليمية إلى دعم طلاب الثانوية العامة بمحافظة الجيزة، وتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور والطلاب عن طريق تقديم المراجعات للمواد المختلفة على أيدي نخبة من كبار الأساتذة المتخصصين وذوي الخبرات في مختلف المواد الدراسية.

وتبدأ المحاضرات من اليوم الأربعاء، وتستمر لمدة 10 أيام في جميع الإدارات التعليمية.

جدول امتحانات الثانوية العامة

يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية

الثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية

السبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية

الثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى

السبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا

الأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

السبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة

الأربعاء 17 يوليو 2024 الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة، وفلسفة ومنطق للأدبي.

السبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.