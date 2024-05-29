الفنان كريم الكاشف يتعرض لحادث سير بسيارته (صورة)

كشف الفنان الشاب كريم الكاشف، عن تعرضه لحادث سير بسيارته، إذ نشر صورة من الحادث عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، وعلق «قدر الله وماشاء فعل، الحمد لله على كل شيء».

وردت شقيقته على المنشور، قائلة: «الحمد لله رب العالمين، المهم أنك بخير».

أخر ظهور للفنان كريم الكاشف

أخر ظهور للفنان كريم الكاشف من خلال مسلسل في رمضان 2024 مع الفنان محمد إمام، وسبق وشارك الفنان كريم الكاشف في مسرحية جوه الصندوق، من إخراج إسلام إمام، ومن إنتاج قطاع صندوق التنمية الثقافية فكرة وإخراج إسلام إمام.

أحداث مسرحية جوه الصندوق

وتدور فكرة العرض في إطار كوميدي درامي حول المشكلات الاجتماعية والنفسية التي تواجه الفرد والمجتمع، والقضايا المعاصرة التي يواجهها الشباب في حياتهم اليومية والتحديات النفسية والاجتماعية والثقافية.