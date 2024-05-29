«ممدوح» عاش نصف عمره يربي حمام.. هواية تحولت إلى مسابقات «على الروف»

في رحلة مُلهمة مليئة بالشغف والحب، عاش ممدوح عبد الباري صاحب أكبر غيّة حمام زاجل في مصر، حكاية عشقٍ دام نصف عمره مع هذه الطيور، فمنذ طفولته، انجذب إلى عالم الحمام الزاجل، فبدأ تربيته وتدريبه، ليشارك بعد ذلك في المسابقات المحلية والدولية، ويُحقق انتصارات باهرة تُتوّج بحصده العديد من الجوائز، بما في ذلك لقب «أفضل حمامة في العالم».

عشق منذ الصغر

يروي «ممدوح» حكايته مع الحمام الزاجل، كيف بدأ شغفه منذ سن العاشرة، عندما كان يربّي الحمام العادي، ثمّ تطوّر حبه ليُصبح مربّيًا مُحترفًا للحمام الزاجل، مُشاركًا في المسابقات المحلية والدولية.

غيّة حمامٍ عملاقة

أسس «ممدوح» غيّة حمامٍ ضخمة تضمّ العشرات من الحمام الزاجل، تُشارك في سباقاتٍ تصل مسافاتها إلى 1300 كيلومتر، حصدت هذه الغيّة العديد من الجوائز، ممّا جعلها من أكبر نقاط سباق الحمام الزاجل في مصر.

نقطة سباقٍ عالمية

لم يكتف «ممدوح» بإنجازاته، بل حوّل سطح منزله إلى نقطة سباقٍ عالمية للحمام الزاجل، يُشارك فيها مربّون من مصر وخارجها، كما يعتزم تنظيم مسابقاتٍ كبرى لتشجيع هذه الهواية.

يُعدّ «ممدوح» خبيرًا مُحترفًا في تربية الحمام الزاجل، ولديه عيادة بيطرية مُتخصصة ومعمل لتفريخ وإنتاج سلالات نادرة، تصل أسعار بعض هذه السلالات إلى 500 ألف جنيه، وتُباع في مزادات عالمية.

ترابط وجداني بين ممدوح والحمام

حالة وجدانية تربط بين الرجل الخمسيني والحمام: «باحس بيه، وأعرف الكويس والنقي من نظرة عينه بس»، مشيراً إلى أنّه ترك كل أعماله وتفرّغ لتربية الحمام فقط خلال الـ10 سنوات الأخيرة، إذ يستيقظ من نومه ليعتلى السطح يتناول طعامه والشاي بجوارها، موضحاً أنه لا يأبه بالانتقادات.

أفضل حمامة في العالم

في آخر مسابقةٍ شارك فيها، حصد «ممدوح» المركز الثالث عالميًا، وحصلت حمامةٌ من غيّته على لقب أفضل حمامةٍ في العالم.

رابط وجداني

يربط بين «ممدوح» والحمام الزاجل رابط وجدانيّ عميق، فهو يشعر به ويُميّز بينه بسلاسة، فقد ترك كلّ أعماله ليتفرّغ لتربية الحمام خلال السنوات العشر الماضية، مُؤكّدًا أنّ هذا الشغف لا يُعوّض، في قصةٌ تُلهِمُنا أنّ العشق والصبر والإصرار يُمكن أن يُحقّقوا المعجزات ويُحوّلوا الهواية إلى إنجازاتٍ عالمية.