مدير «صندوق رعاية النوابغ»: قمنا بتخريج 30 فكرة مُبتكرة العام الماضي 

كشفت الدكتورة أمل نصر الدين، مدير مشروعات بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، آليات تنظيم مسابقة الوطنية لاكتشاف المبتكرين، خلال لقائها على «القناة الأولى والفضائية المصرية»، لافتة إلى أنه يتم تنظيم تلك المسابقة للعام الثاني على التوالي، وأقيمت العام الماضي بشكل تجريبي في مدارس المتفوقين.

وأضافت إن تنظيم المسابقة يكون تحت إشراف صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وهو أحد أذرع وزارة التعليم العالي لرعاية ودعم وكتشاف وتأهيل المبتكرين والتوابغ على مستوى الجمهورية، سواء في مراحل ما قبل الجامعة أو التعليم الجامعي أو حتى بعد التخرج وريادة الأعمال والشركات الناشئة.

المسابقة الوطنية لاكتشاف المبتكرين تم تطبيقها بشكل تجريبي العام الماضي

وأشارت إلى أن المسابقة الوطنية لاكتشاف المبتكرين في العام الماضي تم تطبيقها بشكل تجريبي على مدارس المتفوقين، «خرجنا بـ30 فكرة مُبتكرة تم عرضها على وزير التعليم العالي ووزير التربية والتعليم في حفل ختامي، وتم تأهيل 3 متسابقين حصدوا الجوائز الأولى، وقد أشادت اللجنة الفنية بمدى نضوج الأفكار الابتكارية التي خرجت من الطلاب فى مرحلة الثانوية العامة».

لافتة إلى أنه تم توقيع بروتوكول بين وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم في شهر أكتوبر الماضي، حتى يتم التطبيق بشكل عام.