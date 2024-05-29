قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف حاووز مياه في منطقة مصبح شمالي مدينة رفح

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة رفح الفلسطينية، إذ استهدف قصف مدفعي إسرائيلي خزان مياه في منطقة مصبح شمالي المدينة الفلسطينية، بالإضافة إلى إطلاق النار من آليات إسرائيلية على عدد من الشباب، في منطقة المشروع، وسقط عدد كبير من المصابين جرى نقلهم إلى مستشفى غزة الأوروبي.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل اشتعلت النيران في بركسات المساعدات، بالقرب من ڤيلا النجار، وتصاعد كثيف للدخان جراء قصف الاحتلال.

استهدافات عنيفة في منطقة تل السلطان

وشهدت منطقة تل السلطان استهدافات عديدة من قبل المدفعية والطائرات الحربية، إذ تطلق الطائرات المسيرة القنابل على المواطنين المارة بالشوارع الداخلية للمخيم، وكان آخرها إلقاء قنبلة على مجموعة من المواطنين بجانب مسجد بلال بن رباح.

المطبخ المركزي العالمي تعلق أنشطتها في رفح

وتقدم عدد من الآليات محيط محطة حجازي غرب دوار زعرب غرب رفح، في الوقت الذي سقط فيه شهيد و20 جريح في القصف لمحيط مخازن المساعدات قرب عمارة النجار، ولا تزال هناك إصابات وهناك محاولات لنقلهم للمستشفيات المتاحة.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية أن منظمة المطبخ المركزي العالمي قد أعلنت تعليق أنشطتها في رفح بعد العملية الإسرائيلية بالمنطقة.