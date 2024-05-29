عقوبة لسبب غريب.. سيدة إيطالية تترك ابنتها وسط الطريق السريع

يعاني الكثير من الأبناء من ردود أفعال الأهالي في كثير من الأحيان مع ظهور نتائج الامتحانات، فالكثير منهم يصبح الداعم الأول والأخير لهم حال تعثرهم في بعض الدرجات، بينما يظهر البعض الآخر وكأنه عدوًا لابنه، حتى إنه قد يرتكب جرائم في حقه، وهو ما فعلته إحدى السيدات الإيطاليات تجاه ابنتها بعد حصولها على درجات سيئة في مادة اللغة اللاتيبنة.

أم تترك ابنتها على الطريق السريع

وذكرت وسائل إعلام محلية إيطالية، قيام أم إيطالية 40 عاما بترك ابنتها البالغة 16 عاما على حافة طريق سريع في العاصمة، معرضة حياة ابنتها إلى الخطر، بحسب الشرطة الإيطالية.

تكرار العقاب يصل لحدوث كوارث

وحول رد فعل الأم الإيطالية تجاه ابنتها، علق الدكتور هشام رامي، الاستشاري النفسي بجامعة عين شمس على الواقعة، مؤكدًا أن العقاب المبالغ فيه من الأمهات والآباء يحدث في كثير من الدول، ويترك آثارًا عكسية، بل يخلق مشكلات تصل إلى حد الكارثة.

وأوضح الطبيب خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّ الفتاة المراهقة من الأكيد ستتعرض لموجة غضب شديدة وشوف تشعر بالنقم على الحياة، وممكن أن تصاب بالاضطرابات النفسية الحادة بسبب ما فعلته الأم، بعد تركها في مكان خطير وأصبحت حياتها مهددة.

ونصح «رامي» أولياء الأمور بالتحلي بالحكمة مع الأبناء عند ظهور النتائج أيًا كانت الأرقام التي حصلوا عليها، لتعزيز ثقتهم في أنفسهم.

وكانت الفتاة أخبرت الشرطة أن والدتها أجبرتها على النزول من السيارة»، بعد وقوع مشاجرة بينهما على خلفية حصولها على علامة سيئة في مادة اللغة اللاتينية، لتجبرها والدتها على النزول من السيارة في هذا المكان الخطر، وفقًا لما نقلته فرانس برس عن صحيفة «لا ريبوبليكا».