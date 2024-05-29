«السرب» يتصدر إيرادات الأفلام بدور العرض.. وعالماشي في المركز الأخير

تسجل إيرادات الأفلام المصرية في دور العرض تراجعا في شباك التذاكر، إذ وصل إجمالي الإيرادات عن أمس الثلاثاء 994 ألف جنيه، وذلك بحسب تقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

فيلم السرب يتصدر المركز الأول في إيرادات الأفلام

وتصدر فيلم السرب المركز الأول في قائمة الإيرادات لليوم الـ28 على التوالي في دور العرض السينمائي، إذ حقق منفردا 414 ألف جنيه من إجمالي الإيرادات التي حققتها الأفلام المعروضة مجتمعة، أما المركز الثاني من نصيب فيلم شقو الذي حقق إيرادات بلغت 252 ألف جنيه، بفارق ضئيل عن المركز الثالث الذي جاء فيه الفيلم الكوميدي فاصل من اللحظات اللذيذة بـ237 ألف جنيه.

عالماشي يتذيل قائمة الإيرادات

حقق فيلم بنقدر ظروفك بطولة الفنان أحمد الفيشاوي إيرادات تبلغ 40.5 ألف جنيه، ليأتي في المركز الرابع في قائمة الإيرادات، يليه في المركز الخامس فيلم تاني تاني بطولة غادة عبد الرازق وأحمد آدم بـ32 ألف جنيه، والمركز السادس والأخير من نصيب فيلم عالماشي بحوالي 17 ألف جنيه.