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ضبط مالك ورشة ونجله بتهمة إدارة ورشة لتصنيع الأسلحة في الجيزة

كتب:

محمد بركات
01:09 م | الأربعاء 29 مايو 2024
ضبط مالك ورشة

ضبط مالك ورشة

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أنّ مالك محل خراطة ونجله مقيمان بدائرة مركز شرطة البدرشين، يديران ورشة حدادة خاصة بهما لتصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال وجودهما بالورشة المشار اليها، وضُبط داخلها 30 سلاح أبيض «مطواة»، وأجزاء من أسلحة بيضاء تُستخدم في التصنيع، والأدوات المستخدمة في التصنيع، واتخذت الإجراءات القانونية.

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