إيرادات ضعيفة لـ بنقدر ظروفك وتاني تاني في أسبوعهما الأول بالسينما

على مدار الأسبوع الماضي لم تنجح عدد من الأفلام المعروضة في شباك التذاكر من تحقيق إيرادات مرتفعة، ومن بينهم الأفلام التي تم طرحها للمرة الأولى في السينمات خلال الأسبوع الماضي، لتصبح مهددة بالسحب بعد فترة قصيرة من عرضها بسبب ضعف الإيرادات، وهي أفلام «بنقدر ظروفك» و«تاني تاني».

لم ينجح فيلم بنقدر ظروفك بطولة أحمد الفيشاوي من تحقيق إيرادات مرتفعة في السينمات خلال أسبوعه الأول في العرض ليقتصر ما حققه على 430 ألف جنيه على مدار الأسبوع، وهو ما وضعه في المركز الرابع في قائمة الإيرادات الأسبوعية، وذلك بحسب التقرير الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

«تاني تاني» يحقق 368 ألف جنيه في أسبوع.. وضعف الإيرادات يهدده بالسحب

أما فيلم «تاني تاني» بطولة غادة عبد الرازق مع أحمد آدم وبيومي فؤاد، لم يحقق خلال أسبوعه الأول في السينمات سوى 368 ألف جنيه، ليأتي في المركز الخامس بقائمة الإيرادات، وهو ما يهدد الفيلم بالسحب من السينمات خلال الفترة المقبلة خاصة مع اقتراب موسم عيد الأضحى السينمائي، والذي يشهد طرح مجموعة من الأفلام السينمائية البارزة.