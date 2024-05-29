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«الخارجية الإسبانية» تطالب بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية فورا

كتب:

منتصر سليمان
01:59 م | الأربعاء 29 مايو 2024
قطاع غزة _ صورة أرشيفية

قطاع غزة _ صورة أرشيفية

طالب وزير الخارجية الإسباني، بتنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإدخال المزيد من المساعدات والإفراج عن المحتجزين، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وأضاف: «نرفض كل أعمال العنف في غزة، وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، وسنواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق حل الدولتين، ونتحمل المسؤولية بأن يكون هناك صوت عربي أوروبي مشترك لتعزيز السلام بالمنطقة».

وتابع: «اتخذنا قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية لتعزيز السلم بالمنطقة، ونؤكد ضرورة وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية بشكل فوري».

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بقلم منتصر سليمان