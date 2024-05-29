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محافظ كفر الشيخ يكرَّم عددًا من المتميزين من جميع القطاعات والإدارات

كتب:

مصطفى عنز
02:11 م | الأربعاء 29 مايو 2024
جانب من التكريم

جانب من التكريم

كرَّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، عددًا من المتميزين في مختلف القطاعات خلال انعقاد المجلس التنفيذي للمحافظة، بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، تقديرًا لهم ولتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد لتحسين الأداء العام، وتحفيزهم على الإبداع والابتكار، وتحسين مستوى الأداء في مختلف الإدارات الحكومية بالمحافظة.

تكريم عدد من المتميزين 

وقال المحافظ، أنّه تم تكريم عدداً من المتميزين في مختلف القطاعات والإدارات الحكومية بالمحافظة، حيث تم تكريم المدرب عمرو وجدي إبراهيم عامر، لحصوله على المركز الأول ولقب دورى أبطال أوروبا لكرة القدم للصم مع النادي اليوناني باوك مورياس للصم، واللاعب رضا عبد الوهاب عبد الله الهنداوي، لحصوله على المركز الأول ولقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للصم مع النادي اليوناني باوك مورياس للصم.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنّه جرى أيضًا تكريم الطالب عبد الله عماد داهش عبد العال، لحصوله على الميدالية الذهبية فردي برياضة التايكوندو والمركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة آلات النفخ، والمركز الأول في المسابقات العلمية لمادة العلوم على مستوى المحافظة وتميزه في رياضه السباحة، والطالبة فاطمة عماد داهش عبد العال، لحصوله على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة آلات النفخ والمركز الثاني للطالبة المثالية على مستوى الجمهورية والميدالية الذهبية فردي برياضة التايكوندو والميدالية الفضية فردي ناشئين برياضة التايكوندو والمركز الأول في رياضة السباحة.

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