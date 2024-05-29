إقامة مشروعات استثمارية في شمال سيناء بمختلف المجالات

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، موافقة اللجنة الدائمة للاستثمار بالمحافظة على إقامة عدد من المشروعات الاستثمارية في شتى القطاعات بمختلف مدن المحافظة.

وأشار المحافظ خلال اجتماع اللجنة الدائمة للاستثمار الذي عقد في قاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة إلى اهتمام الدولة وجميع الأجهزة المعنية بدعم وتشجيع الاستثمار على أرض سيناء.

تيسير الإجراءات أمام مختلف المستثمرين

ووجّه المحافظ بتيسير الإجراءات أمام مختلف المستثمرين والعمل على تشجيعهم لإقامة المشروعات في سيناء، مشيرًا إلى تطبيق حوافز ومميزات الاستثمار على كافة المشروعات المقامة داخل المحافظة، وأنه تتم الموافقة عليها وفقا لدراسات الجدوى المقدمة وبالتنسيق مع الجهات المعنية لتيسير الإجراءات.

فتح الباب أمام شركات الدعاية والإعلان

أعلن المحافظ، فتح الباب أمام شركات الدعاية والإعلان لاستغلال عمارة الخلفاء الراشدين بالعريش لوضع لوحة إعلانية مضيئة بمساحة 12 *8 مترا للإعلان والدعاية ونقل الأحداث لحظة بلحظة، بجانب استغلال عدد من الأماكن الأخرى بمناطق ميدان النصر وشارع أسيوط والمساعيد والبحر.

ووجّه المحافظ بحصر مصانع الطوب على مستوى المحافظة سواء المرخصة أو غير المرخصة، ووضع بيان بها على أن يشمل الطاقة الإنتاجية وعدد العمال، وذلك من خلال المرور الميداني على هذه المصانع ومشاهدة معدلات الإنتاج على الطبيعة.