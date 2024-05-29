بشرى تنشر صورة جماعية من مؤتمر حفظ ذكريات الفنانين بالذكاء الاصطناعي

نشرت الفنانة بشرى، صورا من مؤتمر حفظ ذكريات الفنانين بالذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وعلقت بشرى، قائلة: «صورة جماعية أمس من المؤتمر الصحفي للتعرف الخاص بحفظ ذكريات الفنانين بالذكاء الاصطناعي، بحضور كوكبة من الفنانين والنجوم».

مؤتمر حفظ ذكريات الفنانين بالذكاء الاصطناعي

وحضر المؤتمر مجموعة من الفنانين، من ضمنهم الفنانة مروة عبدالمنعم، والإعلامية بوسي شلبي، والفنان محمد علي رزق، وداليا البحيري، وداليا مصطفى، وصفاء الطوخي، ولقاء الخميسي، وإلهام شاهين، وسوزان نجم الدين، وأحمد شاكر، ولقاء سويدان، وشيري عادل، ومحمود حميدة.