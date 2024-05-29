غلق وتشميع 15 منشأة طبية غير مرخصة بكفر الشيخ

تمكنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، من غلق وتشميع 15 منشأة طبية مخالفة بنطاق مدينة كفر الشيخ، في إطار حرص وزارة الصحة على سلامة وصحة المواطنين، وضمان حصولهم على خدمات طبية آمنة وذات جودة، وضرورة حصول جميع المنشآت الطبية على التراخيص اللازمة قبل ممارسة عملها.

غلق 15 منشأة طبية غير مرخصة بمدينة كفر الشيخ

وأشار الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة الالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوى من قبل كافة المنشآت الطبية سواء الخاصة أو التابعة لوزارة الصحة، حفاظًا على حياة المواطنين، وتماشيًا مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو حياة كريمة للمواطنين، مشددًا على استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الصحية بالمحافظة.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين

ومن جانبها، أكدت الدكتورة الدكتورة أميرة هانم عبد السلام، مدير إدارة العلاج الحر، على التزام الإدارة بمتابعة تنفيذ هذه الحملات بشكل دوري، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وصحة المواطنين، لافتةً أنّ الإدارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.