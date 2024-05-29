تصريحات مهمة لرئيس الوزراء في مؤتمر صحفي على الهواء بعد قليل
كتب:
أسماء زايد
03:06 م | الأربعاء 29 مايو 2024
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا مهما على الهواء مباشرة بعد قليل، وسنوافيكم بالتفاصيل.
وكان مجلس الوزراء قد وافق قبل قليل، على عدة قرارات ومنها:
- إعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، بمنطقتي رابعة، وبئر العبد، ناحية شبه جزيرة سيناء، بإجمالي 21.2 ألف فدان، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
- الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة تبلغ نحو 385 فدانا، ناحية محافظة السويس، لاستخدامها في تنفيذ الرؤية المستقبلية لتطوير شركة السويس للصلب، دعما لصناعة الصُلب في مصر.