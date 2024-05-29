تصريحات مهمة لرئيس الوزراء في مؤتمر صحفي على الهواء بعد قليل

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا مهما على الهواء مباشرة بعد قليل، وسنوافيكم بالتفاصيل.

وكان مجلس الوزراء قد وافق قبل قليل، على عدة قرارات ومنها:

- إعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، بمنطقتي رابعة، وبئر العبد، ناحية شبه جزيرة سيناء، بإجمالي 21.2 ألف فدان، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

- الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة تبلغ نحو 385 فدانا، ناحية محافظة السويس، لاستخدامها في تنفيذ الرؤية المستقبلية لتطوير شركة السويس للصلب، دعما لصناعة الصُلب في مصر.