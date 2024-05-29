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تصريحات مهمة لرئيس الوزراء في مؤتمر صحفي على الهواء بعد قليل

كتب:

أسماء زايد
03:06 م | الأربعاء 29 مايو 2024
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا مهما على الهواء مباشرة بعد قليل، وسنوافيكم بالتفاصيل.

وكان مجلس الوزراء قد وافق قبل قليل، على عدة قرارات ومنها:

- إعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، بمنطقتي رابعة، وبئر العبد، ناحية شبه جزيرة سيناء، بإجمالي 21.2 ألف فدان، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

- الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة تبلغ نحو 385 فدانا، ناحية محافظة السويس، لاستخدامها في تنفيذ الرؤية المستقبلية لتطوير شركة السويس للصلب، دعما لصناعة الصُلب في مصر.  

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بقلم أسماء زايد