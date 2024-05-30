أسعار الأسمنت اليوم الخميس 30-5-2024.. الطن يبدأ من 1920 جنيها

تراجع متوسط شهدته أسعار الأسمنت اليوم الخميس 30-5-2024 في الأسواق، بنحو 2222 جنيهًا للأسمنت الرمادي سعر المصنع، ليصبح أدنى سعر للمستهلك نحو 2150 جنيهًا بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الأسمنت اليوم في السوق المحلية

وترصد «الوطن» في السطور التالية أسعار الأسمنت اليوم، وفق آخر تحديث للسعر المعلن تسليم أرض المصنع والذي تراجع 60 جنيهًا للطن، الذي يرتفع عند التجار بمقدار طفيف بعد إضافة المصروفات وهامش الربح.

سعر طن الأسمنت اليوم

وفيما يلي سعر طن الأسمنت في مصر اليوم:

سعر الأسمنت الرمادي 2222 جنيهًا للطن.

سعر الأسمنت السويدي 2100 جنيه للطن.

سعر أسمنت جنوب الوادي 1930 جنيهًا للطن.

سعر أسمنت وادي النيل 1930 جنيهًا للطن.

سعر أسمنت النصر 1920 جنيهًا للطن.

سعر أسمنت العسكري 1950 جنيهًا للطن.

سعر أسمنت بني سويف 1950 جنيهًا للطن.

سعر طن الأسمنت حلوان 2020 جنيهًا للطن.

عوامل تحديد أسعار الأسمنت

وتدخل العديد من العوامل في تحديد أسعار الأسمنت بينها العرض والطلب، وتكاليف الإنتاج، والمواد الخام وقيمة الدولار مقابل الجنيه، وكذلك واردات المواد الخام من الخارج.