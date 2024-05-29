تقارير مغربية: ثنائي الوداد أولى تعاقدات الزمالك للموسم الجديد

كشفت تقارير صحفية مغربية، عن أول صفقتين للزمالك في الموسم الجديد، في ظل رغبة المدير الفني للفريق الأبيض، البرتغالي جوزيه جوميز في تدعيم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي، بعد حل أزمة إيقاف القيد التي يعاني منها الفريق بسبب مستحقات مهاجم الفريق السابق خالد بوطيب.

وبحسب موقع «le360sport»، فإن جوميز وضع ضمن اهتماماته ثنائي فريق الوداد المغربي أيوب العملود وعبد الله حيمود، من أجل التعاقد معهما خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

صفقتان مغربيتان على رادار الزمالك في الموسم الجديد

ويشغل العملود مركز الظهير الأيمن، بينما يلعب حيمود في خط الوسط، وهو الثنائي الذي تم الكشف عن اهتمام نادي الزمالك بهما، كأولى خطط صفقات الميركاتو الصيفي حال التوصل لحل في أزمة القيد.

الزمالك يحاول حل أزمة القيد من أجل إنتهاء صفقات الموسم الجديد

ويحاول الزمالك حل أزمة إيقاف القيد، بعدما حصل المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق السابق، على حكم نهائي من المحكمة الرياضية بأحقيته في الحصول على حوالي 2 مليون و400 ألف يورو، مجموع مستحقاته لدى الفارس الأبيض.

ويسعى الزمالك لسداد المستحقات من خلال تقسيطها أو جدولتها من أجل حل أزمة إيقاف القيد، وتدعيم الفريق بصفقات جديدة.