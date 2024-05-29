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رئيس الوزراء: هدفنا توجيه الدعم لمستحقيه

كتب:

منار مجدي
04:08 م | الأربعاء 29 مايو 2024
مصطفى مدبولي

مصطفى مدبولي

قال مصطفى مدبولي، رئيس وزراء مصر، إن هناك بعض الأشخاص يحصلون على الدعم العيني رغم أنهم لا يستحقونه، مشيرًا إلى الدولة بذلت جهودًا كبيرة في تنقية البطاقات من خلال معايير خاصة توضح المستحق وغير المستحق عن طريق تحديد راتب رب الأسرة أو فاتورة استهلاك الكهرباء أو الموبايل أو معرفة نوع وموديل عربية رب الأسرة.

معايير تحديد الدعم

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، أنه من خلال هذه المعايير قامت الدولة بعمل تنقية كبيرة، رغم اعتراض بعض الفئات ممن يمتلكون فاتورة موبايل أو كهرباء عالية.

توفير الدعم للمستحقين

تابع رئيس الوزراء: «أدركت الدولة أنه حتى لو الشخص عنده استهلاك موبايل أو دخله عالي، ولكن ظروف معيشته تستحق فسيكون له دعم لأن هدف الدولة أن يكون الدعم للمستحقين»؟

 

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بقلم منار مجدي