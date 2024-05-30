بعد وفاة الطبيب الخامس بنفس السبب.. ما طرق الوقاية من الأزمات القلبية؟

أيام قليلة فصلت بين وفاة الدكتور شريف نائل، طبيب القلب الراحل في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، ووفاة الدكتور مصطفى محمد فتحي محمد عطية، طبيب الأقصر الشاب، الذي تفاجأ زملاؤه في السكن بوفاته، بعدما نعى الأول بكلمات مؤثرة، بل وشارك في صدقة جارية له، ليلحق به بعد أيام بنفس السبب.

انضمام الطبيب الخامس لضحايا الأزمات القلبية

أزمة قلبية مفاجأة، أودت بحياة الدكتور مصطفى فتحي، طبيب جراحة مسالك بولية، بعدما خلد للنوم عقب يوم شاق، ليلفظ أنفاسه االأخيرة إثر أزمة قلبية أودت بحياته، وفقًا لما ذكره الدكتور جمال شعبان، عميد القلب السابق.

لينضم طبيب الأقصر الراحل، إلى قائمة الأطباء التي رحلت الشهر الماضي، إثر تعرضهم لأزمة قلبية مفاجأة، وهم طبيب الأمراض الصدرية، معاذ السبكي، والممرضة إسراء عطية، والدكتور إسلام علي، والدكتور شريف نايل، الذي لحق به الأخير بعدما نعاه.

تحذيرات كبيرة من الدكتور جمال شعبان حول الأزمات القلبية المفاجئة، وكيف بات الشباب، وخاصة الأطباء ضحاياها، والتي تحتاج لمزيد من الوقاية ضدها.

ما طرق الوقاية من الأزمات القلبية؟

وسرد الدكتور علاء الغمري، أستاذ أمراض القلب، لـ«الوطن» عدة طرق للوقاية من الأزمات القلبية، على النحو التالي:

التوقف عن التدخين

إذا كنت من المدخنين، فإن التوقف عن التدخين، وخاصة التدخين السلبي، يقلل من خطر الإصابة بالأزمات القلبية.

تقليل كمية الكوليسترول والدهون المشبعة

حاول بقدر الإمكان، تقليل كمية الكوليسترول والدهون المشبعة، إذ تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

الابتعاد عن الأملاح

تناول كميات كبيرة من الأملاح، يؤدي إلى تراكم السوائل في الجسم، ويمكن أن يتسبب في إجهاد القلب، لذا ينصح الطبيب بألا يزيد المقدار عن نصف جرام من الملح يوميًا.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

وفقًا لطبيب القلب، فإن ممارسة التمارين الرياضية تساعد على خفض ضغط الدم وتحسين الحالة الصحية العامة للأوعية الدموية والقلب.

الابتعاد عن التوتر

ابتعد تمامًا عن القلق والتوتر المسبب في رفع ضغط الدم، والوصول للأزمات القلبية.

الوزن الصحي

الحفاظ على الوزن الصحي يحميك من الأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم والأمراض القلبية الوعائية وداء السكري، التي تصل بك للأزمات القلبية في النهاية.